I’m fixated on the shoes. And socks, and comfort.
Dave VanKamper, in the shoemaker shop at Dutch Village in Holland, wears four pairs of socks with his wooden shoes.
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