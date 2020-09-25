Fallhome Apples

Apple picking is a popular fall tradition throughout the Midwest.

 Metro Creative photo

Apples are a must-eat fall treat.

They’re easy to eat at home or on the go, they’re versatile, can be enjoyed warm or cold, and they’re perfect for dipping in fruit dip or caramel. Now is the perfect time to visit an orchard and pick some of the plumpest.

Contact Marie Havenga at mhavenga@grandhaventribune.com.

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