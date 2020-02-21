There’s nothing like homemade comfort food on a cold winter evening, but if that evening is a work night, it can leave little time for such luxuries.
This week, Trib Tips will explore how to shave an hour from a classic comfort dish so you can have it any ol’ night of the week. We’ll also look at a low-cost and effective way to organize your cleaning products.
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Have some favorite apps, household hints or savings secrets of your own you’d like to share? Or searching for a solution? We’d love to hear from you. Email Marie Havenga at
mhavenga@grandhaventribune.com. Include your name, address and phone number. You may also snail-mail ideas to: Trib Tips, 101 N. Third St., Grand Haven, MI 49417; or call 616-847-2628.
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