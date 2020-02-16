King Bible

Peter M. Del Borrello III, co-owner of 1st United Pawn & Loan in Philadelphia, holds the Bible that he says bears an authenticated signature by the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.

 TNS photo / Michael Bryant, The Philadelphia Inquirer

PHILADELPHIA — Time has weathered its pages to sepia, but the gold letters on the cover of the hardback Bible still shine when the light hits just so. On the first page, in cursive, an inscription reads, “Best Wishes, Martin Luther King Jr.”

And it lives in the last place you might expect to find something so dear: encased in a plexiglass box on a display shelf at 1st United Pawn & Loan in South Philadelphia.

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