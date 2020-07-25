CLEVELAND, Ohio — A minister sued Ohio’s Cuyahoga County this week, alleging its anti-discrimination law violates her constitutional freedoms to avoid marrying same-sex couples.
Kristi Stokes, an evangelical Christian from Cleveland, filed the lawsuit in U.S. District Court in Cleveland. It accused the county of forcing her to perform same-sex weddings or face prosecution.
kAm$E@<6D’ 3FD:?6DD[ r@G6?2?E (655:?8D[ @?=J @776CD H655:?8 D6CG:46D “E92E 46=63C2E6 >2CC:286 36EH66? @?6 3:@=@8:42= >2? 2?5 @?6 3:@=@8:42= H@>2?[” E96 =2HDF:E D2:5] %96 7:=:?8 D2:5 $E@<6D 92D 2=C625J C:D<65 36:?8 AC@D64FE65 3J 564=:?:?8 E@ =625 2 D2>6\D6I >2CC:286]k^Am
kAm“%96 4@F?EJ’D =2H 92D =67E zC:DE: H:E9 2? :>A@DD:3=6 49@:46i 5:D@36J E96 =2H[ 567J 96C 72:E9[ 56D64C2E6 96C >:?:DECJ @C 5:E49 96C 3FD:?6DD] }@?6 @7 E96D6 @AE:@?D 2C6 2446AE23=6] %@ zC:DE:] %@ 96C 72:E9] ~C E@ E96 u:CDE p>6?5>6?E[” E96 =2HDF:E D2:5]k^Am
kAm|2CJ {@F:D6 |25:82?[ 2 DA@<6DH@>2? 7@C E96 4@F?EJ[ D2:5 E92E @?46 2EE@C?6JD C646:G6 D6CG:46 @7 E96 =2HDF:E[ E96J H:== C6G:6H :E 2?5 “G:8@C@FD=J 5676?5 :E]”k^Am
kAm“xE’D 2? :>A@CE2?E A:646 @7 =68:D=2E:@? HC:EE6? 2?5 A2DD65 E@ 6?DFC6 6BF2= 2446DD 2?5 @AA@CEF?:EJ 7@C 2== 4:E:K6?D @7 rFJ29@82 r@F?EJ[” |25:82? D2:5]k^Am
kAm%96 DF:E D2:5 $E@<6D “36=:6G6D E92E v@5 56D:8?65 >2CC:286 2D 2 8:7E 7@C A6@A=6 @7 2== 72:E9D[ C246D 2?5 324<8C@F?5D[ 2?5 E92E v@5 @C52:?65 >2CC:286 E@ 36 2 4@G6?2?E 36EH66? @?6 >2? 2?5 @?6 H@>2?]”k^Am
kAmpEE@C?6JD 7@C E96 p==:2?46 s676?5:?8 uC665@> 7:=65 E96 =2HDF:E] xE :D 2 4@?D6CG2E:G6 r9C:DE:2? 8C@FA 32D65 :? (2D9:?8E@?[ s]r]k^Am
kAm%96 $@FE96C? !@G6CEJ {2H r6?E6C 92D 56D4C:365 :E 2D 2 92E6\8C@FA 3642FD6 “:E 92D DFAA@CE65 E96 :562 E92E 36:?8 {vq%" D9@F=5 36 2 4C:>6 :? E96 &?:E65 $E2E6D 2?5 23C@25[ 2?5 36=:6G6D E92E :E :D ~z E@ AFE {vq%" A6@A=6 :? AC:D@? 7@C 6?828:?8 :? 4@?D6?DF2= D6I]”k^Am
kAmrFJ29@82 r@F?EJ’D @C5:?2?46[ A2DD65 :? $6AE6>36C a_`g[ @776CD AC@E64E:@?D E@ A6@A=6 @? E96 32D:D @7 E96 2=C625J\AC@E64E65 4=2DD6D @7 C246[ 4@=@C[ C6=:8:@?[ >:=:E2CJ DE2EFD[ ?2E:@?2= @C:8:?[ 5:D23:=:EJ[ 286[ 2?46DECJ[ 72>:=:2= DE2EFD @C D6I[ 2?5 255D D6IF2= @C:6?E2E:@? 2?5 86?56C :56?E:EJ @C 6IAC6DD:@? E@ E92E =:DE]k^Am
kAm$E@<6D 4=2:>D E92E E96 =2H 92D 9FCE 96C H@C<]k^Am
kAm“$96 4@?E:?F6D E@ 49:== 96C DA6649 2?5 4C:AA=6 96C 3FD:?6DD ;FDE E@ 2G@:5 G:@=2E:?8 E96 =2H[” E96 DF:E D2:5]k^Am
kAm|2EE96H qFC<92CE[ E96 r@=F>3FD 2EE@C?6J H9@ 7:=65 E96 =2HDF:E[ 4@F=5 ?@E 36 C624965]k^Am
kAm{2DE J62C[ %96 {J46F>[ 2 D>2== r2E9@=:4 D49@@= :? $@FE9 tF4=:5[ ~9:@[ DF65 E96 4:EJ :? 7656C2= 4@FCE @G6C :ED 2?E:\5:D4C:>:?2E:@? @C5:?2?46] %96 D49@@= DEC6DD6D E92E >2CC:286 :D 36EH66? 2 >2? 2?5 2 H@>2?]k^Am
kAm%96 =2HDF:E H2D 5C@AA65 23@FE 2 >@?E9 =2E6C[ 2D 2 =2HJ6C 7@C E96 D49@@= HC@E6 E92E E96 4:EJ 4=2C:7:65 :ED A@D:E:@? 2D :E C6=2E65 E@ A@CE:@?D @7 E96 @C5:?2?46 2?5 H2D D2E:D7:65 E92E :E H@F=5 ?@E 25G6CD6=J 27764E E96 D49@@= 3642FD6 @7 :ED E6249:?8]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.