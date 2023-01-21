Mailyn Miller was naive to the power of the wilderness. Her family was never the outdoorsy type, and her conception of camping was a weekend in her grandmother’s camper.
Genuinely, she says she had no idea people went on backpacking treks.
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