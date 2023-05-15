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Due to the price of new vehicles, many Americans are holding onto their old cars longer than ever. 

 TNS file photo

ANN ARBOR (AP) — With new and used cars still painfully expensive, Ryan Holdsworth says he plans to keep his 9-year-old Chevy Cruze for at least four more years. Limiting his car payments and his overall debt is a bigger priority for him than having a new vehicle.

A 35-year-old grocery store worker from Grand Rapids, Michigan, Holdsworth would probably be in the market for a vehicle within a few years — if not for the high cost. For now, it's out of the question.

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