ANN ARBOR (AP) — With new and used cars still painfully expensive, Ryan Holdsworth says he plans to keep his 9-year-old Chevy Cruze for at least four more years. Limiting his car payments and his overall debt is a bigger priority for him than having a new vehicle.
A 35-year-old grocery store worker from Grand Rapids, Michigan, Holdsworth would probably be in the market for a vehicle within a few years — if not for the high cost. For now, it's out of the question.
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