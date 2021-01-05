Grand Haven City Council has approved an introductory resolution to approve changes to the city’s Zoning Ordinance.
Zoom screenshot
After a lengthy approval process, the Grand Haven City Council has approved an introductory resolution to approve changes to the city’s Zoning Ordinance book.
This decision was originally expected at the council’s Nov. 20 meeting, but after a public hearing and concerns about housing density in the city’s south side, it was sent back to the city’s Planning Commission for final tweaks.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 4:EJ 5:5 ?@E 9@DE 2 AF3=:4 962C:?8 7@C E96 K@?:?8 @C5:?2?46 2E E96 =2E6DE >66E:?8] %96 4@?46C?D C2:D65 @? }@G] a_ H6C6 2== 255C6DD65[ |2J@C q@3 |@?6EK2 D2:5]k^Am
kAm“%9:D :D 2 4@>>F?:EJ\H:56 677@CE E@ >2<6 >@C6 9@FD:?8 2G2:=23=6[” |@?6EK2 D2:5]k^Am
kAm%96 4:EJ :D E2<:?8 2? :?4C6>6?E2= 2AAC@249 E@ :>AC@G:?8 E96 9@FD:?8 2G2:=23:=:EJ :? vC2?5 w2G6?[ @77:4:2=D D2J] |@?6EK2 42==65 E96D6 :>AC@G6>6?ED 2 “>62DFC65 492?86” E@ 4@?E:?F6 E96 4:EJ’D @?8@:?8 8@2= @7 :?4C62D:?8 9@FD:?8 277@C523:=:EJ 2?5 2G2:=23:=:EJ]k^Am
kAmw6C6 2C6 E96 492?86D G@E65 @? 2E E96 s64] `d !=2??:?8 r@>>:DD:@? >66E:?8 :? C682C5D E@ E96 }@G] a_ AF3=:4 962C:?8ik^Am
kAm#6>@G6 >F=E:\72>:=J 5H6==:?8D 7C@> E96 $@FE9D:56 s:DEC:4E]k^Am
kAm#6>@G6 >F=E:\72>:=J 5H6==:?8D 7C@> E96 ~77:46\$6CG:46 s:DEC:4E W2?5 7FCE96C C6G:6H E96 AC@A@D65 FD6 2E 2 =2E6C 52E6X]k^Am
kAmp==@H ?@?4@?7@C>:?8 C6D:56?E:2= FD6D :? 2== 5:DEC:4ED E@ 6IA2?5 AC@G:565 ?@ 255:E:@?2= 365C@@>D @C 5H6==:?8 F?:ED 2C6 25565[ 2?5 AC@G:565 E92E 2== @E96C C6BF:C6>6?ED WD6E324<D[ =@E 4@G6C286[ 96:89E[ 6E4][ 2C6 >6EX]k^Am
kAmr=2C:7J E92E DA64:2= C6D:56?E:2= 6=6G2E65 D6E324<D 2?5 96:89E =:>:ED :? E96 (2E6C7C@?E a s:DEC:4E @?=J 2AA=J E@ AC@A6CE:6D 7C@?E:?8 w2C3@C sC:G6]k^Am
kAmz66A E96 C6BF:C65 A2C<:?8 7@C >F=E:\72>:=J 5H6==:?8D 2E EH@ DA246D A6C 5H6==:?8 F?:E]k^Am
kAm|2<6 ?@ 255:E:@?2= 492?86D C6BF6DE65 3J E96 4:EJ’D s@H?E@H? s6G6=@A>6?E pFE9@C:EJ 4@?46C?:?8 E96 }|& s:DEC:4E]k^Am
kAm|2<6 ?@ 7FCE96C C65F4E:@? :? E96 >:?:>F> 6IE6C:@C 5:>6?D:@? 7@C C6D:56?E:2= 5H6==:?8D]k^Am
kAm%96 AC@A@D65 ?6H +@?:?8 ~C5:?2?46 >2<6D “:?4C6>6?E2= 492?86D” E@ E96 4FCC6?E @?6[ H9:49 H2D 25@AE65 :? a__f[ D2:5 E96 4:EJ’D 4@>>F?:EJ 56G6=@A>6?E >2?286C[ y6??:76C w@H=2?5]k^Am
kAm%96 4:EJ H2?ED E@ 6IA2?5 9@FD:?8 @AE:@?D[ 25;FDE A2C<:?8 C6BF:C6>6?ED[ DEC62>=:?6 2AAC@G2= AC@46DD6D 2?5 >2<6 vC2?5 w2G6? K@?:?8 62D:6C E@ F?56CDE2?5[ 244@C5:?8 E@ 4:EJ @77:4:2=D] $A64:7:4 492?86D :?4=F56 5:776C6?E A2C<:?8 C6BF:C6>6?ED 7@C 5@H?E@H? 3FD:?6DD6D[ 492?86D E@ DA64:2= FD6 2?5 A6C>:EE65 FD6D 7@C EH@\F?:E 5H6==:?8D[ 2?5 492?86D E@ DA64:2= FD6D 2?5 A6C>:EE65 FD6D 7@C >F=E:\72>:=J 5H6==:?8D]k^Am
kAm“x E9:?< E92E E96 AC@A@D65 492?86D 92G6 E96 A@E6?E:2= E@ >2<6 9@FD:?8 >@C6 2EE2:?23=6 96C6[” r@F?4:=>2? #J2? rF>>:?D D2:5] “x 2> 6I4:E65 E@ D66 E9:D :>A=6>6?E65 2?5 D66 :E E2<6 D92A6 @G6C E:>6]”k^Am
kAm}@ AC@A6CE:6D 2C6 D4965F=65 E@ 36 C6K@?65 :? E96 AC@A@D65 @C5:?2?46] $:?8=6\72>:=J C6D:56?E:2= 2C62D 925 2 ?2>6 492?86 E@ =@H\56?D:EJ C6D:56?E:2= K@?6D[ 2?5 2 ?6H 4@=@C D496>6 H2D :>A=6>6?E65 E@ 96=A C6D:56?ED :?E6CAC6E E96 K@?6D @? 2 >2A]k^Am
kAm%9:D AC@46DD @C:8:?2==J DE2CE65 H:E9 (:==:2>D U2>Aj (@C<D[ 2 AC:G2E6 7:C>[ :? 62C=J a_`h] p 7:?2= C6D@=FE:@? H2D 6IA64E65 2E E96 4:EJ’D ?6IE C68F=2C >66E:?8[ H9:49 H2D D4965F=65 7@C |@?52J ?:89E]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.