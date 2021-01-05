city council dec 12 2020

Grand Haven City Council has approved an introductory resolution to approve changes to the city’s Zoning Ordinance.

After a lengthy approval process, the Grand Haven City Council has approved an introductory resolution to approve changes to the city’s Zoning Ordinance book.

This decision was originally expected at the council’s Nov. 20 meeting, but after a public hearing and concerns about housing density in the city’s south side, it was sent back to the city’s Planning Commission for final tweaks.

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