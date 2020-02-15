SL DK

Kindergartners prepare for their Valentine’s Day celebration on Friday. On Monday night, the Spring Lake school board will consider whether or not to add a developmental kindergarten program for the 2020-21 school year.

 Tribune photo / Krystle Wagner

SPRING LAKE — A new educational program for young children is being considered in the Spring Lake school district.

The Spring Lake Public Schools Board of Education is expected this coming Monday to make a decision about whether or not to implement a full-day developmental kindergarten program beginning in the 2020-21 school year. The plan would add one section of developmental kindergarten at Holmes and Jeffers elementary schools.

Contact Krystle Wagner at kwagner@grandhaventribune.com; follow her on Twitter at twitter.com/krystlewagner.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.