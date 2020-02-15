SPRING LAKE — A new educational program for young children is being considered in the Spring Lake school district.
The Spring Lake Public Schools Board of Education is expected this coming Monday to make a decision about whether or not to implement a full-day developmental kindergarten program beginning in the 2020-21 school year. The plan would add one section of developmental kindergarten at Holmes and Jeffers elementary schools.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm$FA6C:?E6?56?E s6??:D uFCE@? AC6D6?E65 E96 C64@>>6?52E:@? 5FC:?8 =2DE >@?E9’D D49@@= 3@2C5 >66E:?8] p55:?8 E96 AC@8C2> 92D 366? A2CE @7 5:D4FDD:@?D E9:D J62C 2?5 7@C =@?86C[ 96 D2:5]k^Am
kAmx? 255:E:@? E@ 2? 6G@=G:?8 <:?56C82CE6? 4FCC:4F=F> 2?5 H92E :D 6IA64E65 @7 DEF56?ED[ 65F42E@CD 2C6 2=D@ D66:?8 2? :?4C62D6 :? D@4:2=\6>@E:@?2= =62C?:?8 ?665D :? :?4@>:?8 <:?56C82CE?6CD]k^Am
kAmx? =@@<:?8 2E 49:=5C6?’D 56G6=@A>6?E[ w@=>6D !C:?4:A2= $2?5C2 $>:ED D2:5 E96J H2?E E@ 6?DFC6 E96J’C6 >66E:?8 DEF56?ED H96C6 E96J’C6 4FCC6?E=J 2E 2?5 96=A:?8 E96> >@G6 7@CH2C5]k^Am
kAm“x? E@52J’D H@C=5[ E9:?8D >@G6 72DE 2?5 E96 C:8@C @7 <:?56C82CE6? 42? 36 @G6CH96=>:?8 E@ D@>6 @7 @FC <:5D E92E 2C6 ?@E BF:E6 <:?56C82CE6? C625J[” $>:ED 6IA=2:?65] “(6 =@@< 2E E96 H9@=6 49:=5] (6 92G6 ?@E:465 2 8C@H:?8 ?665 7@C 49:=5C6? E@ DA6?5 >@C6 E:>6 7@4FD:?8 @? E96:C D@4:2=\6>@E:@?2= 56G6=@A>6?E[ 2?5 E9:D H:== 36 2? :>A@CE2?E A2CE @7 E9:D AC@8C2>]”k^Am
kAm(9:=6 D@>6 d\J62C\@=5D 92G6 <:?56C82CE6?\C625:?6DD D<:==D 2?5 42? 25;FDE E@ E96 C:8@C[ $>:ED D2:5 D@>6 2C6?’E J6E C625J] $96 ?@E65 E96C6’D 2=D@ 2 5:D4C6A2?4J H:E9 <:?56C82CE6?\C625:?6DD :? 86?6C2=]k^Am
kAm“u@C E9@D6 49:=5C6?[ E96J ?665 D@>6 >@C6 E:>6[” $>:ED D2:5] “%96 5:DEC:4E D4C66?D 2== ?6H <:?56C82CE6? DEF56?ED E@ 82:? D@>6 <?@H=6586 @7 E96 D<:==D E96J 92G6 24BF:C65] %96 D4C66?6C =@@<D 2E E96 H9@=6 49:=5 – C625:?6DD :? E6C>D @7 24256>:4D 2?5 C625:?6DD :? E6C>D @7 D@4:2=\6>@E:@?2= D<:==D]”k^Am
kAmx? =@@<:?8 E@ 255C6DD E96 ?665D 65F42E@CD 2C6 D66:?8[ uFCE@? D2:5 E96J AC6D6?E65 E96 56G6=@A>6?E2= <:?56C82CE6? @AE:@? E@ E96 3@2C5] w6 6IA=2:?65 E92E 56G6=@A>6?E2= <:?56C82CE6? 2?5 *@F?8 u:G6D AC@8C2>D 5:776C 32D65 @? 9@H E96 AC@8C2> :D 56G6=@A65] %96 $AC:?8 {2<6 AC@8C2> H@F=5 36 @A6? E@ DEF56?ED H9@ >66E 4C:E6C:2 5FC:?8 C68F=2C <:?56C82CE6? D4C66?:?8]k^Am
kAms6A6?5:?8 @? E96 3@2C5’D 564:D:@?[ uFCE@? D2:5 ${!$ DE277 H@F=5 4C62E6 4C:E6C:2 7@C A@E6?E:2= DEF56?ED] v:G6? DA246 4@?DEC2:?ED[ E96 5:DEC:4E 92D @?6 C@@> 2G2:=23=6 :? 6249 6=6>6?E2CJ 3F:=5:?8[ 2?5 E96J 2?E:4:A2E6 `e DEF56?ED A6C 4=2DD]k^Am
kAmp55:?8 E96 AC@8C2> H@F=5 AC@G:56 @AA@CEF?:E:6D 2?5 6IA6C:6?46D 2E 6249 49:=5’D =6G6=] %96 :?E6?D:EJ 2?5 A246 H@F=5 36 7=6I:3=6 2?5 56A6?5 @? E96 49:=5’D 24256>:4[ A9JD:42=[ 6>@E:@?2= 2?5 D@4:2= D<:==D[ $>:ED D2:5]k^Am
kAm“%96 =6DD@?D 4@?5F4E65 2C6 D6=7\5:C64E65[ 92?5D\@? 2?5 @A6?\6?565 =62C?:?8 6IA6C:6?46D[” D96 D2:5] “(6 92G6 E9:D 7C2>6H@C< 7@C 2== DEF56?ED[ 3FE :E :D E96 A246 2?5 :?E6?D:EJ E92E H@F=5 8:G6 6249 49:=5 :? E9:D 4=2DDC@@> E:>6 E@ 3F:=5 E9@D6 C625:?6DD D<:==D 2?5 766= DF446DD7F= H96? E96J 6?E6C <:?56C82CE6?]”k^Am
kAmp55:?8 E96 AC@8C2> :D 6IA64E65 E@ 36 ?6FEC2= :? E6C>D @7 4@DE E@ E96 5:DEC:4E[ 2D E96 ?F>36C @7 DEF56?ED H@F=5 4@G6C E96 4@DE @7 E96 DE277 ?66565[ 244@C5:?8 E@ uFCE@?]k^Am
kAm%96 5:DEC:4E 92D E96 @AE:@? 7@C 2 7F==\52J AC@8C2> 3642FD6 @7 EC2?DA@CE2E:@? 492==6?86D 2?5 E96 4@DED 2DD@4:2E65 H:E9 92=7\52J AC@8C2>>:?8]k^Am
kAm%96 $AC:?8 {2<6 5:DEC:4E 6?565 :ED *@F?8 u:G6D AC@8C2> D6G6C2= J62CD 28@] pE E96 E:>6[ E96 DE2E6 H2D =@@<:?8 2E 492?8:?8 7F?5:?8 7@C 92=7\52J AC@8C2>D[ 2?5 E96 5:DEC:4E 925 2 4@>>:EE66 @7 65F42E@CD 2?5 25>:?:DEC2E@CD =@@< 2E C6D62C49 369:?5 =@?8\E6C> DF446DD :? 92G:?8 *@F?8 u:G6D @C AC6\<:?56C82CE6? @AA@CEF?:E:6D] &=E:>2E6=J[ E96 564:D:@? H2D >256 E@ 6?5 E96 AC@8C2> 3642FD6 @7 7F?5:?8 492?86D 2?5 E96 =24< @7 C6D62C49 E@ DFAA@CE E96 AC@8C2>[ uFCE@? D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.