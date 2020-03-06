Grand Haven City Clerk Linda Browand updates the results of a previous election.
Tribune file photo
The 2020 presidential primary election in Michigan is set for Tuesday. However, while many people will be heading to the polls then, others may be planning to vote early or have already cast their ballot.
In the city of Grand Haven, more than 940 absentee ballots have been issued, up 300 from the presidential primary four years ago when 645 were issued, according to City Clerk Linda Browand.
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