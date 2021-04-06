Ferrysburg voters will have some big financial decisions to make next month.
The two issues on the May 4 ballot will determine tax rates that affect integral aspects of the community including police, fire, public works and the Grand Haven school district.
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