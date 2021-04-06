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Ferrysburg firefighters get ready to deploy their squirt on a Spring Lake Township barn fire in 2019.

 Tribune file photo / Becky Vargo

Ferrysburg voters will have some big financial decisions to make next month.

The two issues on the May 4 ballot will determine tax rates that affect integral aspects of the community including police, fire, public works and the Grand Haven school district.

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