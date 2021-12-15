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Jerry Snyder, assistant local manager at the Brandon Road Lock & Dam on the Des Plaines River near Joliet, Illinois.

Governors of states surrounded by the Great Lakes wrote congressional leaders Dec. 10 seeking full funding of a facility designed to keep an invasive fish species out of Lake Michigan.

The Council of Great Lakes Governors, which includes Michigan's Gretchen Whitmer and seven others, wrote key committee chairpersons in Congress calling for the full funding of the Brandon Road Lock and Dam in Joliet, Illinois, in appropriations for fiscal year 2022.

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