A continuously growing and changing Ottawa County Sheriff’s Office has led officials to reorganize the administrative levels and the create a third-in-command position, according to Sheriff Steve Kempker.
The new chief deputy is Grand Haven Township resident Derek Christensen.
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