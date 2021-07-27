A continuously growing and changing Ottawa County Sheriff’s Office has led officials to reorganize the administrative levels and the create a third-in-command position, according to Sheriff Steve Kempker.

The new chief deputy is Grand Haven Township resident Derek Christensen.

You may contact Becky Vargo at bvargo@grandhaventribune.com.

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