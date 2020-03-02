WEST OLIVE — How much should county jail inmates pay for their stay?
That question was revisited during a work session last week, as the Ottawa County Board of Commissioners discussed an ongoing pilot program that charges inmates at the county jail $60 for the duration of their stay.
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