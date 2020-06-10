While protests against police brutality have turned violent across the country over the past two weeks, such gatherings have remained peaceful in Ottawa County, according to Sheriff Steve Kempker.
“Kudos to the organizers,” Kempker said regarding two protests last weekend in Holland and Grand Haven.
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