CHICAGO — When we see someone for the first time, we interpret many tiny things.
In fact, at least 42 things – that’s how many muscles make up the face.
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