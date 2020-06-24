Grand Haven saw two vessels this week that were visiting for the first time this season.
Interlake Steamship Co.’s motor vessel Kaye E. Barker called on the Verplank dock Thursday evening to discharge a partial load of stone. The Barker was outbound to the lake before sunrise the next morning.
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