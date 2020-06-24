Ships Log

The Joseph L. Block prepares to dock at Verplank’s, on the Ferrysburg side of the Grand River, on Monday.

 Tribune photo / Sam Hankinson

Grand Haven saw two vessels this week that were visiting for the first time this season.

Interlake Steamship Co.’s motor vessel Kaye E. Barker called on the Verplank dock Thursday evening to discharge a partial load of stone. The Barker was outbound to the lake before sunrise the next morning.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.