1 Committee forms to discuss energy generate, Harbor Island options

The Citizens for Community Driven Energy Solutions Committee says it hopes to petition the city for a study group, independent of the Grand Haven Board of Light & Power (BLP), to look at the future of energy supply in the area and options for the now-closed power plant site on Harbor Island.

 Tribune file photo

A local citizens committee hopes to push city officials into creating a study group to look at the future of energy supply and more in Grand Haven.

The Citizens for Community Driven Energy Solutions Committee was recently formed with hopes to work independently of the municipal power supplier, the Grand Haven Board of Light & Power, in studying energy options, as well as discuss ideas for what could be done at the now-closed J.B. Sims power station site on Harbor Island.

Contact Meghan Haas at mhaas@grand

haventribune.com.

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