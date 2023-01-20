Grand Haven Board of Light & Power officials don’t think they are sexist or that the municipal utility has a discrimination problem.
Go to the BLP’s website right now and you will see the following words displayed at the top of the page: “Statement from Board Chairman Mike Westbrook addressing HRC’s final report, no proof of gender discrimination found.” However, that statement dated Dec. 19, 2022, and the document it links to only tells part of the story.
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