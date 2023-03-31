During the last city council meeting Grand Haven City Manager Ashley Latsch gave a brief update on the redevelopment of the city’s diesel plant property.
Speaking to City Council, Latsch said developer Grand Power Works (formerly CL/Lakewood) has completed its due diligence plan. Back in January, City Council granted the developer a 60-day extension to complete the plan after vice president of Lakewood Construction, Kyle Engbers, told council they’d been delayed due to permit and environmental issues.
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