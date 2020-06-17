At the encouragement of residents, the Ferrysburg City Council voted unanimously Monday night to petition the Ottawa County Drain Commission for assistance in long-term flooding issues.
Tammy Raymond told the council on Monday that she and fellow residents of the Park Place Condominium Association plan to petition the commission if the city did not.
kAm~EE2H2 r@F?EJ sC2:? r@>>:DD:@?6C^(2E6C #6D@FC46 |2?286C y@6 qFD9 E@=5 E96 r:EJ r@F?4:= E92E 2 C6D:56?ED’ A6E:E:@? 4@F=5 A@E6?E:2==J E2<6 e\g H66<D =@?86C E92? 2 >F?:4:A2= A6E:E:@?] (:E9 2 A6E:E:@? C6BF6DE 7C@> 2 >F?:4:A2=:EJ[ “H6 4@F=5 DE2CE E@>@CC@H[” 96 D2:5]k^Am
kAm#2J>@?5[ H9@ 92D =:G65 2E !2C< !=246 7@C E9C66 J62CD[ D2:5 E96 7=@@5:?8 :DDF6D 52E6 324< >@C6 E92? EH@ 564256D] #2:? 6G6?ED :? =2E6 pAC:= 2?5 >:5\|2J 42FD65 =@H6C\=6G6= 7=@@5:?8 :? a` @7 cc 4@?5@ F?:ED :? 96C 4@>>F?:EJ[ D96 D2:5] }6:893@C:?8 2C62D 2C6 6IA6C:6?4:?8 E96 D2>6]k^Am
kAm“%9:D 92D 366? 2 =@?8\E6C>[ 49C@?:4 AC@3=6>[” #2J>@?5 D2:5] “(2E6C :D 4@>:?8 2E FD 7C@> r@2DE vF2C5 !2C<] pE @?6 A@:?E[ E96 4:EJ FD65 @FC A@?5 2D 2 C6E6?E:@? A@?5 7@C E96 H9@=6 2C62] p7E6C 4@>:?8 @77 !2C<H@@5 W:EX 5C2:?D 5:C64E=J :?E@ @?6 @7 @FC A@?5D] %96 D>2== A@?5 @G6C7=@HD :?E@ E96 3:8 A@?5 2?5 E96 3:8 A@?5 925 ?@H96C6 E@ 8@]k^Am
kAm“(6 5:5?’E DE2?5 2 492?46 H:E9 r@2DE vF2C5 !2C< 7=@@5:?8 FD[” D96 25565] “%96J 92G6 ?@ 256BF2E6 5C2:?286 7@C r@2DE vF2C5 !2C<[ H9:49 92D 366? 2 =@?8\E6C> AC@3=6>]”k^Am
kAm%96 ?6IE DE6AD :?4=F56 qFD9 2AA@:?E:?8 2 E9C66\A6CD@? 3@2C5 @7 56E6C>:?2E:@? H:E9 ?@ 277:=:2E:@? H:E9 E96 4:EJ @C E96 :DDF6D] u@==@H:?8 E96 3@2C5’D C64@>>6?52E:@?[ 2 AF3=:4 962C:?8 4@F=5 36 D6E]k^Am
kAmqFD9 D2:5 :E :D E@@ 62C=J E@ <?@H E96 4@DE @7 AF>A:?8 H2E6C 7C@> 27764E65 2C62D E@ E96 vC2?5 #:G6C] %96 4@DE @7 62D6>6?ED[ AF>AD[ A:A:?8 2?5 @E96C 766D 4@F=5 C2?86 7C@> Sd__[___ E@ Sd >:==:@?] w6 7:8FC6D E96 4:EJ H@F=5 A2J 23@FE ad A6C46?E[ H:E9 E96 C6>2:?:?8 4@>:?8 7C@> 2DD6DD>6?ED E@ AC@A6CEJ @H?6CD[ E9@D6 H9@ 36?67:E 7C@> E96 5C2:?286 2?5 E9@D6 H9@ 42FD6 E96 6IEC2 H2E6C]k^Am
kAm$AC:?8 {2<6 %@H?D9:A C6D:56?ED @? E96 H6DE D:56 @7 E96 E@H?D9:A 2=D@ H@F=5 =:<6=J ?665 E@ A2J E@H2C5 2?J A@E6?E:2= 5C2:?286 AC@;64E[ qFD9 D2:5] %@H?D9:A |2?286C v@C5@? v2==2896C 2?5 %@H?D9:A $FA6CG:D@C y@9? }2D9 2C6 2H2C6 @7 E96 :DDF6[ 96 25565]k^Am
kAm$9@F=5 E96 4@DED 4@>6 :? E@@ 9:89[ 2?5 E96C6’D ?@E 6?@F89 36?67:E[ qFD9 D2:5 96 H@F=5 324< @FE @C 324< 5@H? @? E96 AC@;64E D4@A6] w6 82G6 E96 6I2>A=6 @7 ?@E A2J:?8 7@C 2 r25:==24 :7 2 r96G6EE6 7:I H@F=5 5@]k^Am
kAmx7 E96 AC@3=6> 4@F=5 36 7:I65 7@C 2 C62D@?23=6 766[ qFD9 D2:5 96 H@F=5 9@A6 E@ 3:5 @FE 2 AC@;64E E9:D 72==[ :? E:>6 7@C 9:DE@C:42==J =@H6C H:?E6C 4@?DECF4E:@? 4@DED]k^Am
kAm“x E9:?< E96D6 ?6H 9:89 H2E6CD 4@F=5 36 2 ?6H ?@C>2= 7@C 2 76H J62CD[” 96 D2:5] “xE’D ?@E 8@:?8 E@ 8@ 2H2J BF:4<=J] %:>:?8 :D 8@:?8 E@ 36 :>A@CE2?E] (6 86E 36EE6C 3:5D :? =2E6 72== 7@C H:?E6C]”k^Am
kAm$@>6 4@F?4:= >6>36CD 6IAC6DD65 2?8DE @G6C ?@E <?@H:?8 2 A@E6?E:2= 4@DE 367@C6 A6E:E:@?:?8] r@F?4:=>2? |:<6 s6(:EE =:<6?65 :E E@ “D:8?:?8 2 3=2?< 4964<]”k^Am
kAmqFD9 D2:5 :E’D E@@ 62C=J E@ <?@H E96 4@DED]k^Am
kAm“xE ;FDE 56A6?5D @? H92E H6 42? 86E 7@C 62D6>6?ED 2?5 2? @FE=6E[” 96 D2:5] “xE’D 567:?:E6=J 2 492==6?8:?8 @?6[ E@ D2J E96 =62DE] ~?6 E9:?8 x’> ?@E 8@:?8 E@ 5@ :D 92G6 2 Sd >:==:@? AC@;64E H96C6 A6@A=6 42?’E 277@C5 :E] x <?@H r~'xs\`h 92D 9:E C6G6?F6 D92C:?8] $@>6 A6@A=6 2C6 C6E:C:?8] p =@E @7 A6@A=6 92G6 =@DE ;@3D 2?5 5@?’E 92G6 :?4@>6] x E2<6 2== @7 E92E :?E@ 244@F?E 2?5 >2J36 H6’== 92G6 2 E6>A@C2CJ @AE:@? 367@C6 2 A6C>2?6?E D@=FE:@?]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.