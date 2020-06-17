At the encouragement of residents, the Ferrysburg City Council voted unanimously Monday night to petition the Ottawa County Drain Commission for assistance in long-term flooding issues.

Tammy Raymond told the council on Monday that she and fellow residents of the Park Place Condominium Association plan to petition the commission if the city did not.

Contact Marie Havenga at mhavenga@grandhaventribune.com.

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