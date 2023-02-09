The Ottawa County Board of Commissioners directed the county administrator and corporate counsel to develop new policy regarding online comments from the community.
During a planning and policy committee meeting Tuesday, Feb. 7, commissioners voted to form a policy on how to handle comments received online through the county website. Once created, the policy will be brought to the board’s rules committee for review.
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