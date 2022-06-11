The Village of Fruitport plans to install a new playground in Pomona Park, replacing the current one that has been in place long past its expected lifespan.
The new playground might entice riders to “stay awhile and play and enjoy other town offerings,” said Ann LaCroix, the village’s clerk and treasurer.
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