Mary Flagler says they’ve been able to salvage nothing so far from the burned-out home where she’s lived for many years and her parents lived for more than 50 years.

Flagler family

Mary Flagler and her mother, Patricia Ankelen, pose with Flagler’s sons: Max, left, and Riley, right.

Three days after the fire destroyed her home at the corner of Leonard Road and 138th Avenue in Crockery Township, Flagler said they are thankful for the help they are receiving, but they are grieving for their losses, as well.

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The Ankelen / Flagler home in Crockery Township was destroyed by fire early Saturday morning.

You may contact Becky Vargo at bvargo@grandhaventribune.com.

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