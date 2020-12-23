Mary Flagler says they’ve been able to salvage nothing so far from the burned-out home where she’s lived for many years and her parents lived for more than 50 years.
Mary Flagler and her mother, Patricia Ankelen, pose with Flagler’s sons: Max, left, and Riley, right.
Courtesy photo
Three days after the fire destroyed her home at the corner of Leonard Road and 138th Avenue in Crockery Township, Flagler said they are thankful for the help they are receiving, but they are grieving for their losses, as well.
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The Ankelen / Flagler home in Crockery Township was destroyed by fire early Saturday morning.
Tribune photo / Becky Vargo
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