In looking back on his 80 years, George Barfield says he feels like the world around him puts less value on his life than others because he’s black.

Thursday afternoon, Barfield attended the Demonstration for Racial Justice and Equality at Grand Haven’s Central Park, and the outpouring of support brought tears to his eyes.

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