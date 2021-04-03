The Village of Spring Lake has launched a capital campaign to raise $1.5 million in support of the redevelopment of its Tanglefoot Park.
The project is being led by the village’s Downtown Development Authority and will continue through the end of the year.
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