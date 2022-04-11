Average gas prices in Michigan fell below $4 per gallon for the first time in more than five weeks, dropping 9 cents since last week, according to AAA.
At $3.95 per gallon for regular unleaded, gas is 31 cents cheaper than a month ago but $1.16 higher than April 2021.
kAmq2D65 @? 2 DFCG6J @7 2C@F?5 c[a__ 82D DE2E:@?D 24C@DD E96 DE2E6[ >@E@C:DED 2C6 A2J:?8 2? 2G6C286 @7 Sdh 7@C 2 7F== `d\82==@? E2?< @7 82D@=:?6[ ppp D2:5 :? 2 AC6DD C6=62D6 |@?52J] %9:D :D 2? :?4C62D6 @7 23@FE Sg 7C@> H96? AC:46D H6C6 E96:C 9:896DE =2DE }@G6>36C]k^Am
kAm|6EC@ s6EC@:E AC:46D 2C6 D=:89E=J 9:896C E92? E96 DE2E6 2G6C286[ 2?5 2 82==@? H:== CF? 4FDE@>6CD Sb]hh E9:D H66<] %96 |@?52J 2??@F?46>6?E 42>6 ;FDE @G6C 2 >@?E9 27E6C E96 2G6C286 AC:46 @7 2 82==@? DFC865 E@ >@C6 E92? Sc]d_ :? 82D DE2E:@?D 24C@DD s6EC@:E]k^Am
kAmvC2?5 #2A:5D[ {2?D:?8 2?5 $28:?2H C64@C565 E96 =62DE 6IA6?D:G6 2G6C286D :? E96 DE2E6[ 9@G6C:?8 2C@F?5 Sb]gf[ H9:=6 %C2G6CD6 r:EJ[ |2CBF6EE6 2?5 p?? pC3@C E@AA65 |:49:82?’D 2G6C286D 2E Sc]`f[ Sc]`d 2?5 Sc]_b 2 82==@?[ C6DA64E:G6=J]k^Am
kAm%96 492?86 :? |:49:82? :D 649@65 24C@DD E96 4@F?ECJ[ H96C6 E96 2G6C286 AC:46 @7 2 82==@? @7 C68F=2C\8C256 82D@=:?6 5C@AA65 `_ 46?ED @G6C E96 A2DE EH@ H66<D E@ Sc]af A6C 82==@? 2D @:= AC:46D 4@?E:?F6 E@ “J@\J@[” :?5FDECJ 2?2=JDE %C:=3J {F?536C8 E@=5 E96 pDD@4:2E65 !C6DD $F?52J]k^Am
kAm%96 AC:46 2E E96 AF>A H2D S`]ba 23@G6 H92E :E H2D @?6 J62C 28@[ 244@C5:?8 E@ E96 {F?536C8 $FCG6J E2<6? uC:52J]k^Am
kAm{F?536C8 D2:5 AC:46D 5C@AA65 5C2>2E:42==J :? E96 A2DE EH@ H66<D[ :? A2CE 3642FD6 9:896C AC:46D C65F465 56>2?5 5FC:?8 E96 D64@?5 92=7 @7 |2C49]k^Am
kAmw@H6G6C[ E96 5C@A :D?’E AC65:4E:G6 @7 7FCE96C 564=:?6D 3642FD6[ 2>@?8 @E96C E9:?8D[ E96 8=@32= @:= DFAA=J :D E:89E 5F6 E@ 2 5:A :? @FEAFE =2DE >@?E9 3J ~!tr[ {F?536C8 D2:5]k^Am
kAm%96 H2C :? &<C2:?6 2=D@ 92D DA2C<65 8=@32= F?46CE2:?EJ] %96 &]$] 92D 32??65 2== #FDD:2? 6?6C8J DFAA=:6D 3FE {F?536C8 D2:5 D2?4E:@?65 #FDD:2? @:= :D DE:== 7:?5:?8 “3:8 3FJ6CD =:<6 x?5:2 2?5 r9:?2 92AAJ E@ A2J 5:D4@F?E AC:46D]”k^Am
kAmx? 2 3:5 E@ C65F46 DA:<:?8 6?6C8J AC:46D[ !C6D:56?E y@6 q:56? =2DE >@?E9 @C56C65 E96 C6=62D6 @7 ` >:==:@? 32CC6=D @7 @:= A6C 52J 7C@> E96 ?2E:@?’D DEC2E68:4 A6EC@=6F> C6D6CG6 7@C D:I >@?E9D]k^Am
kAm~? %9FCD52J[ E96 x?E6C?2E:@?2= t?6C8J p86?4J D2:5 E92E :ED >6>36C 4@F?EC:6D 2C6 C6=62D:?8 e_ >:==:@? 32CC6=D @7 @:= 7C@> E96:C 6>6C86?4J C6D6CG6D @? E@A @7 AC6G:@FD &]$] A=6586D]k^Am
kAm%96 !2C:D\32D65 @C82?:K2E:@? D2JD E96 ?6H 4@>>:E>6?ED >256 3J :ED b` >6>36C ?2E:@?D[ H9:49 :?4=F56 E96 &]$] 2?5 >F49 @7 tFC@A6[ 2>@F?E E@ 2 E@E2= @7 `a_ >:==:@? 32CC6=D @G6C D:I >@?E9D[ E96 =2C86DE C6=62D6 :? E96 8C@FA’D 9:DE@CJ]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.