Gas Prices

After topping out at well over $4 per gallon of regular unleaded gasoline several weeks ago, gas prices have slowly fallen across Michigan.

 Tribune file photo / Matt DeYoung

Average gas prices in Michigan fell below $4 per gallon for the first time in more than five weeks, dropping 9 cents since last week, according to AAA.

At $3.95 per gallon for regular unleaded, gas is 31 cents cheaper than a month ago but $1.16 higher than April 2021.

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