A Grand Haven resident who spoke at Tuesday’s Ottawa County Commissioners board meeting claimed the commissioners are suppressing diverse Christian viewpoints.
Grand Haven’s Walter Davis, a retired college professor, has vowed to speak in protest of the new commission at every meeting for the next to two years. The topics of his speech Tuesday were fascism and the suppression of different opinions.
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