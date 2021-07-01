A man from Richmond, Virginia, is bringing his technology and skill set to West Michigan to show a perspective of the Grand River unlike any that’s ever been seen before.
We’ll now be able to look at the waterway through a first-person, 360-degree view.
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