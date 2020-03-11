The community can gather Monday, March 16, to discuss mental illness and incarceration.
The Town Hall meeting will take place at the Grand Haven Community Center, 421 Columbus Ave., from 6:30-9 p.m. It is open to everyone and no registration is required.
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