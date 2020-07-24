No-wake zone changes could be cresting soon near Smith’s Bayou off Spring Lake as the buoys are moved farther into the main body of the lake and a popular boat “short-cut” near Veit’s Landing is eliminated.

1 NO WAKE

Spectators shot this photo of a boater violating a no-wake zone area in Spring Lake. With increased police marine patrol and expanded no-wake zones, local officials hope to clamp down on the problem due to shoreline and dock damage during record high-water levels.

Violators will face a $115 fine.

2 NO WAKE

This map shows expanded no-wake areas on Spring Lake.

Contact Marie Havenga at mhavenga@grandhaventribune.com.

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