No-wake zone changes could be cresting soon near Smith’s Bayou off Spring Lake as the buoys are moved farther into the main body of the lake and a popular boat “short-cut” near Veit’s Landing is eliminated.
Violators will face a $115 fine.
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