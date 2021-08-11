Police continued negotiations Wednesday with an armed man barricaded in a home on Palm Drive near Hoffmaster Drive in northwestern Spring Lake Township.

Motorists were asked to stay away from the area and residents on Palm Drive between Hoffmaster Drive and 7400 Palm Drive were asked to shelter in place.

You may contact Becky Vargo at bvargo@grandhaventribune.com.

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