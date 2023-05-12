FERRYSBURG — The next year’s city budget is set to be reviewed by City Council, and by residents.
The balanced budget totals $1,953,722 in both revenue and expenses.
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