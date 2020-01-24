Jennifer Stuppy says she doesn’t want her two children, who are both White Pines Intermediate School students, to have access to books containing explicit sexual content.

Explicit Books

Some Grand Haven parents have recently expressed concerns about books in school libraries that contain sexually explicit content.

Stuppy brought that message to the Grand Haven school board last week, and the district is now taking action.

Contact Matt DeYoung at mdeyoung@grandhaventribune.com; follow him on Facebook at facebook.com/tribmattdeyoung.

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