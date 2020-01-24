Jennifer Stuppy says she doesn’t want her two children, who are both White Pines Intermediate School students, to have access to books containing explicit sexual content.
Stuppy brought that message to the Grand Haven school board last week, and the district is now taking action.
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