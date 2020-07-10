FERRYSBURG — Sailing enthusiasts love to catch the wind in their sails. Unfortunately, a sailing member of the Spring Lake Yacht Club recently caught something else – COVID-19.
As of Wednesday, all sailing classes were canceled and the clubhouse is locked for at least two weeks.
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