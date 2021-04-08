Former Grand Haven graduate and Army Command Sgt. Maj. Jon R. Stanley will put on his uniform for the final time on Friday.

Four tours in Afghanistan, two tours in Iraq, numerous awards, military schools and working with thousands of people from all over the world, the former 1989 Grand Haven graduate is retiring after 30 years of service in the military.

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