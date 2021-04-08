Former Grand Haven graduate and Army Command Sgt. Maj. Jon R. Stanley will put on his uniform for the final time on Friday.
Four tours in Afghanistan, two tours in Iraq, numerous awards, military schools and working with thousands of people from all over the world, the former 1989 Grand Haven graduate is retiring after 30 years of service in the military.
kAm“x H2D AC@F5 E@ 92G6 D6CG65 :? E96 >:=:E2CJ[” 96 D2:5] “~G6C E96 4@FCD6 @7 b_ J62CD[ E96 pC>J 92D 492?865 2 =@E] qFE @FC >:DD:@?[ H96? :E 4@>6D E@86E96C[ H96C6G6C J@F 8@[ :E DE2JD E96 D2>6]”k^Am
kAm$E2?=6J :D 2 7@C>6C DH:>>6C H9@ FD65 E@ 9@=5 E96 qF4D’ C64@C5 :? E96 d__\J2C5 7C66DEJ=6]k^Am
kAm$E2?=6J H:== E649?:42==J C6E:C6 @? yF?6 b_ 7C@> 9:D C@=6 2D 4@>>2?5 D6C862?E >2;@C 7@C E96 &]$] pC>J r@>32E r2A23:=:E:6D s6G6=@A>6?E r@>>2?5[ @C st'r~|] w6 H2D E96 7:CDE 4@>>2?5 D6C862?E >2;@C @7 st'r~|[ H9:49 H2D E96 #6D62C49 s6G6=@A>6?E 2?5 t?8:?66C:?8 r@>>2?5 367@C6 :E EC2?D:E:@?65 :?E@ E96 pC>J uFEFC6D r@>>2?5 :? u63CF2CJ a_`h] $E2?=6J H2D E96 #str~| 4@>>2?5 D6C862?E >2;@C D:?46 ;@:?:?8 E96 4@>>2?5 :? $6AE6>36C a_`g]k^Am
kAm$E2?=6J D2JD D6EE:?8 2? 6I2>A=6 7@C E96 C6DE @7 E96 4@F?ECJ :? E96 pC>J 92D 366? @?6 @7 9:D >@C6 8C2E:7J:?8 E9:?8D] w6’D H2E4965 4@F?E=6DD A6@A=6 >2<6 2 42C66C @FE @7 D6CG:?8 :? E96 >:=:E2CJ]k^Am
kAmxE’D 2 AC@F5 72>:=J EC25:E:@? 7@C 9:>] w:D 8C2?572E96C 2?5 D:DE6C 3@E9 D6CG65 :? E96 &]$] }2GJ]k^Am
kAm“x ;FDE H6?E 29625 2?5 ;@:?65 E96 pC>J 3642FD6 x 5:5?’E C62==J H2?E E@ 36 @? 2 D9:A :? E96 @462? 7@C6G6C[” $E2?=6J D2:5] “x’5 C2E96C 36 @? =2?5]”k^Am
kAm$E2?=6J 6?=:DE65 :? E96 pC>J :? ~4E@36C `hh_[ ?@E =@?8 27E6C ~A6C2E:@? s6D6CE $E@C> 3682?[ 2?5 96 4@>A=6E65 q2D:4 2?5 p5G2?465 x?5:G:5F2= %C2:?:?8] w6 D:8?65 2 4@?EC24E H:E9 E96 pC>J E@ 364@>6 2 4@>32E 6?8:?66C 2?5 4@>A=6E65 9:D 7:CDE D68>6?E 2D 2 >:=:E2CJ @44FA2E:@?2= DA64:2=:DE 2E u@CE {6@?2C5 (@@5[ |:DD@FC:] $9@CE=J E96C627E6C[ $E2?=6J H2D 2DD:8?65 E@ 2? 6?8:?66C 32EE2=:@? :? z:EK6?86? 2?5 $49H6:?7FCE[ v6C>2?J]k^Am
kAm“%92E H2D >J 7:CDE 5FEJ 2DD:8?>6?E[” 96 D2:5] “x H6?E DEC2:89E @FE @7 32D:4 EC2:?:?8 E@ E96C6[ 2?5 >@DE C646?E=J x H2D E96C6 7C@> =2E6 a_`d E@ 62C=J a_`f] |J H:76 H2D 23=6 E@ 8@ @G6C E96C6 H:E9 >6[ D@ E92E H2D 2 8@@5 562= 7@C 96C]”k^Am
kAmy@? 2?5 q2C32C2 $E2?=6J 92G6 366? >2CC:65 7@C ab J62CD 2?5 92G6 E9C66 49:=5C6? 2?5 E9C66 8C2?549:=5C6?]k^Am
kAm}@H C6D:5:?8 2E p36C566? !C@G:?8 vC@F?5D :? |2CJ=2?5[ $E2?=6J D2JD E96 4@?DE2?E EC2G6= 7@C 9:D 72>:=J 92D?’E 366? 62DJ]k^Am
kAm“xE’D 2 =@E @7 92G:?8 D@>6 F?56CDE2?5:?8 H:E9 >J 72>:=J[” 96 D2:5] “qFE H:E9 E92E[ H6’G6 366? E@ 2 =@E @7 5:776C6?E A=246D] tG6CJE9:?8 492?86D[ @?46 J@F 86E E@ 2 5:776C6?E A=246 J@F H@C< H:E9 5:776C6?E A6@A=6 2?5 :E’D 62D:6C E92? 8@:?8 :?E@ E96 D2>6 3FD:?6DD 6G6CJ 52J] xE’D 2=H2JD 5:776C6?E 2?5 E92E <66AD J@F >@E:G2E65[ D@ :E’D ?:46 E@ DE2CE D@>6H96C6 ?6H 282:?]”k^Am
kAm(:E9 2DD:8?>6?ED :? v6C>2?J[ p=2D<2[ |:DD@FC:[ }@CE9 r2C@=:?2[ w2H2::[ %6I2D 2?5 r@=@C25@[ $E2?=6J 2?5 9:D 72>:=J 92G6 D66? 5:776C6?E A2CED @7 E96 H@C=5] w:D >:=:E2CJ 65F42E:@? :?4=F56D 2EE6?5:?8 ?F>6C@FD >:=:E2CJ D49@@=D =:<6 $2AA6C {6256C r@FCD6[ p:C pDD2F=E $49@@= 2?5 |@F?E2:? (2C72C6 $49@@=] p44@C5:?8 E@ 2? 2CE:4=6 :? k2 9C67lQ9EEAi^^pC>J]4@>QmpC>J]4@>k^2m[ E96 |@F?E2:? (2C72C6 $49@@= H2D CF? 3J E96 '6C>@?E }2E:@?2= vF2C5 2?5 2=>@DE 2== @7 E96 :?DECF4E@CD 2C6 G6CJ 6IA6C:6?465 C@4< 4=:>36CD E92E 92G6 4=:>365 |@F?E tG6C6DE ?F>6C@FD E:>6D]k^Am
kAm$E2?=6J’D >:=:E2CJ 2H2C5D :?4=F56 {68:@? @7 |6C:E[ qC@?K6 $E2C[ s676?D6 |6C:E@C:@FD $6CG:46 |652= 2?5 }2E:@?2= s676?D6 $6CG:46 |652=]k^Am
kAm!C:@C E@ 9:D 4FCC6?E C@=6 2E st'r~|[ $E2?=6J H2D E96 4@>>2?5 D6C862?E >2;@C 2E |2?6FG6C $FAA@CE r6?E6C 7@C tI46==6?46 2E u@CE {6@?2C5 (@@5] %96C6[ 96 7@4FD65 @? D276EJ 2?5 A6CD@??6= E@ 2DD:DE H:E9 E96 4@>>2?5 CF??:?8 AC@A6C=J]k^Am
kAmx? 9:D 4FCC6?E A@D:E:@?[ $E2?=6J D2:5 96 H@C<D H:E9 2 =@E @7 4:G:=:2?D] “p3@FE ad[___ D4:6?E:DED[ 6?8:?66CD 2?5 4@?EC24E@CD E92E 2C6 H@C<:?8 E@H2C5 2 8@2= @7 56G6=@A:?8 ?6H E9:?8D D@=5:6CD 42? FD6 E@ 3C:?8 FD FA E@ 4FCC6?E E:>6D 2?5 4@>A6E6 H:E9 @FC 6?6>:6D[” 96 D2:5]k^Am
kAmpD $E2?=6J H:?5D 5@H? 9:D b_\J62C 42C66C :? E96 pC>J[ 96 C67=64E65 @? E96 4@F?E=6DD A6@A=6 96’D 925 E96 A=62DFC6 @7 H@C<:?8 H:E9 2?5 86EE:?8 E@ <?@H]k^Am
kAm“xE’D D276 E@ D2J E92E x’G6 >6E 2?5 H@C<65 H:E9 @G6C `_[___ 5:776C6?E A6@A=6[” 96 D2:5] “x 9@A6[ :? D@>6 H2J[ x’G6 366? 23=6 E@ 92G6 2 A@D:E:G6 :>A24E @? E96:C =:76] x? E96 >:=:E2CJ 2?5 E96 pC>J[ :E’D 2 AC6EEJ D>2== H@C=5 H96? J@F’G6 366? 2C@F?5 E9:D =@?8] xE’D 2>2K:?8 9@H >2?J A6@A=6 =@@< FA E@ J@F]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.