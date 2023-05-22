NEW YORK (AP) — Jonnifer Neal's Kia was stolen twice in one day — first from in front of her Chicago home and later from outside the mechanic shop where she took it to get fixed.
But Neal's ordeal didn't end there. After her car was recovered a month later, she was stopped by police twice coming home from work because a police error caused the Optima to remain listed as stolen. The same error resulted in officers waking her up at 3 a.m. another night. On yet another occasion, a swarm of officers pulled her over as she was traveling to Mississippi, handcuffing and placing her in the back of a cruiser for more than an hour.
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