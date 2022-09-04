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A Christian nonprofit health care organization offering reduced cost medical care to low-income patients is suing the state of Michigan in federal court, alleging the state’s anti-discrimination law “poses an imminent threat” to the group’s constitutional right to freedom of religion, religious exercise, speech and assembly.

GRAND RAPIDS — A Christian health care organization is claiming a new interpretation of Michigan’s anti-discrimination law as it relates to sexual orientation and gender identity “poses an imminent threat” to the group’s constitutional rights to freedom of religion, religious exercise, speech and assembly.

Christian Healthcare Centers filed a lawsuit Monday against the state of Michigan, arguing the state’s law violates due process because it imposes “vague standards” where the government is given “unbridled discretion” to censor speech.

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