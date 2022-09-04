A Christian nonprofit health care organization offering reduced cost medical care to low-income patients is suing the state of Michigan in federal court, alleging the state’s anti-discrimination law “poses an imminent threat” to the group’s constitutional right to freedom of religion, religious exercise, speech and assembly.
TNS photo / Gema Ibarra, Dreamstime
GRAND RAPIDS — A Christian health care organization is claiming a new interpretation of Michigan’s anti-discrimination law as it relates to sexual orientation and gender identity “poses an imminent threat” to the group’s constitutional rights to freedom of religion, religious exercise, speech and assembly.
Christian Healthcare Centers filed a lawsuit Monday against the state of Michigan, arguing the state’s law violates due process because it imposes “vague standards” where the government is given “unbridled discretion” to censor speech.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96 vC2?5 #2A:5D\2C62 ?@?AC@7:E @C82?:K2E:@? D2JD :E D6CG6D 6G6CJ@?6 C682C5=6DD @7 C6=:8:@?[ C246[ D6I[ 86?56C :56?E:EJ @C D6IF2= @C:6?E2E:@?[ 3FE H:== ?@E A2CE:4:A2E6 :? 86?56C EC2?D:E:@?D @C FD6 AC@?@F?D :?4@?D:DE6?E H:E9 2? :?5:G:5F2=’D 3:@=@8:42= D6I]k^Am
kAmr9C:DE:2? w62=E942C6 r6?E6CD 2=D@ @?=J 9:C6D 6>A=@J66D H9@ D92C6 :ED 72:E9\32D65 36=:67D]k^Am
kAm%9@D6 AC24E:46D[ E96 8C@FA D2:5 :? 2 =2HDF:E 7:=65 :? |:49:82?’D H6DE6C? &]$] s:DEC:4E r@FCE[ 2C6 =682= F?56C 7656C2= 2?5 ?62C=J 2== DE2E6 =2HD[ 3FE 7@C3:556? F?56C |:49:82?’D t==:@EE\{2CD6? r:G:= #:89ED {2H 2D :?E6CAC6E65 C646?E=J 3J E96 |:49:82? $FAC6>6 r@FCE]k^Am
kAm“x? 67764E[ E96 =2H C6BF:C6D r9C:DE:2? w62=E942C6 E@ 4964< :ED C6=:8:@FD 72:E9 2E E96 4=:?:4 5@@C – E96 G6CJ 72:E9 E92E >@E:G2E6D E96 4=:?:4 E@ @A6? :ED 5@@CD E@ 96=A E9@D6 :? ?665[” E96 8C@FA D2:5 :? :ED DF:E 7:=65 282:?DE pEE@C?6J v6?6C2= s2?2 }6DD6=[ |:49:82? s6A2CE>6?E @7 r:G:= #:89E tI64FE:G6 s:C64E@C y@9? y@9?D@? yC][ 2?5 >6>36CD @7 E96 |:49:82? r:G:= #:89ED r@>>:DD:@?]k^Am
kAm%96 @C82?:K2E:@? :D 36:?8 C6AC6D6?E65 3J 7@C>6C D@=:4:E@C 86?6C2= y@9? qFCD49[ H9@ :D H@C<:?8 7@C E96 4@?D6CG2E:G6 u:CDE p>6?5>6?E =682= 25G@424J 8C@FA p==:2?46 s676?5:?8 uC665@>]k^Am
kAm}6DD6=’D @77:46 @? |@?52J D2:5 :E 925 ?@E J6E 366? D6CG65 E96 DF:E]k^Am
kAm%96 DF:E 4@>6D :? E96 H2<6 @7 2 yF=J ag |:49:82? $FAC6>6 r@FCE @C56C E92E 7@F?5 |:49:82?’D 32? @? 5:D4C:>:?2E:@? 32D65 @? D6I :?4=F565 AC@E64E:@?D 32D65 @? D6IF2= @C:6?E2E:@?] p? 62C=:6C r@FCE @7 pAA62=D @A:?:@? D2:5 |:49:82?’D AC@E64E:@?D 282:?DE D6IF2= 5:D4C:>:?2E:@? 2=D@ 6?4@>A2DD65 86?56C :56?E:EJ[ 3FE r9C:DE:2? w62=E942C6 D2:5 :E H2:E65 F?E:= E96 $FAC6>6 r@FCE CF=65 @? E96 D6IF2= :56?E:EJ BF6DE:@? E@ “2G@:5 A:646>62= =:E:82E:@?]”k^Am
kAm“r9C:DE:2? w62=E942C6 C62=:K65 E92E :E 7246D 2 4C65:3=6 E9C62E 2?5 DF3DE2?E:2= C:D< E92E :E H:== 36 :?G6DE:82E65 2?5 AC@D64FE65 F?56C E96D6 =2HD 7@C 6?828:?8 :? 24E:G:E:6D 2?5 DA62<:?8 :? 244@C52?46 H:E9 :ED C6=:8:@FD 36=:67D[” E96 8C@FA D2:5 :? :ED =2HDF:E] “$A64:7:42==J[ r9C:DE:2? w62=E942C6 7246D DF49 2 C:D< F?56C E96 =2HD’ C68F=2E:@? @7 6>A=@J6CD[ AF3=:4 244@>>@52E:@?D 2?5 AF3=:4 D6CG:46D]”k^Am
kAm%96 A=2:?E:77D :?G@=G65 :? E96 |:49:82? $FAC6>6 r@FCE 42D6 – 2 $EFC8:D H655:?8 G6?F6 2?5 |2CBF6EE6 6=64EC@=JD:D 3FD:?6DD – 2=D@ 92G6 4=2:>D A6?5:?8 492==6?8:?8 E96 =2H’D =24< @7 AC@E64E:@?D 7@C C6=:8:@FD 36=:67D]k^Am
kAmr9C:DE:2? w62=E942C6[ 7@F?565 :? a_`d[ D2:5 :E 92D 2=C625J C67FD65 E@ FD6 AC676CC65 AC@?@F?D @C 492?86 2 A2E:6?E’D D6I :? >65:42= C64@C5D[ 2?5 D@>6 @7 :ED 4FCC6?E A@=:4:6D “G:@=2E6 |:49:82?’D =2H 2?5 DF3;64E :E E@ :>>65:2E6 :?G6DE:82E:@? 2?5 AC@D64FE:@?]”k^Am
kAm|@?52J’D DF:E[ E96 8C@FA 2C8F65[ :D 2 AC6\6>AE:G6 677@CE “E@ AC@E64E :ED C:89E E@ @A6C2E6 2D 2 C6=:8:@FD >:?:DECJ” 2D :E 9:C6D ?6H 6>A=@J66D 2?5 >2:?E2:?D DE2?52C5D 7@C :ED 4FCC6?E 6>A=@J66D]k^Am
kAm“|:?:DEC:6D =:<6 r9C:DE:2? w62=E942C6 D9@F=5 ?@E 92G6 E@ 49@@D6 36EH66? 96=A:?8 E96 9FCE:?8 2?5 7@==@H:?8 E96:C 72:E9[” E96 8C@FA D2:5 :? :ED 7:=:?8] “%96J 42? 5@ 3@E9] %96 r@?DE:EFE:@? C6BF:C6D :E] p?5 |:49:82? :D 36EE6C @77 7@C :E]”k^Am
kAm|6>36CD @7 E96 962=E9 42C6 @C82?:K2E:@? A2J 2 >@?E9=J 766 7@C D6CG:46D – D@>6E:>6D 5:D4@F?E65 @C H2:G65 32D65 @? ?665 – 2?5 >FDE D:8? 2 >6>36CD9:A 28C66>6?E E92E :?4=F56D 2 “#6=:8:@FD !C@G:56C s:D4=@DFC6 2?5 !9:=@D@A9J @7 (6==?6DD 2?5 w62=E942C6]”k^Am
kAm|6>36CD 5@?’E ?665 E@ 277:C> E96 DE2E6>6?E @7 72:E9 :? E96 C6=:8:@FD 5:D4=@DFC6 3FE 2C6 >256 E@ F?56CDE2?5 6>A=@J66D 2?5 D6CG:46D 4@>A@CE H:E9 E96 DE2E6>6?E @7 72:E9[ E96 8C@FA D2:5 :? :ED DF:E] t>A=@J66D 2=D@ 368:? 6249 52J H:E9 AC2J6C[ 92G6 >@?E9=J 4@CA@C2E6 H@CD9:A 2?5 q:3=6 DEF5J 2?5 @7E6? AC2J H:E9 A2E:6?ED[ E96 7:=:?8 D2:5]k^Am
kAm“%@ 7F=7:== :ED C6=:8:@FD AFCA@D6[ :E :D 4C:E:42= E92E r9C:DE:2? w62=E942C6 9:C6 6>A=@J66D H9@ 28C66 H:E9[ A6CD@?2==J 2596C6 E@[ 28C66 E@ 23:56 3J[ 2?5 42? 67764E:G6=J 4@>>F?:42E6 :ED C6=:8:@FD 36=:67D[” E96 7:=:?8 D2:5]k^Am
kAmp3@FE `g @7 E96 8C@FA’D 6>A=@J66D 36EH66? $6AE6>36C 2?5 s646>36C 2C6 6IA64E65 E@ C6\277:C> E96:C 4@>>:E>6?E E@ E96 C6=:8:@FD DE2E6>6?E[ H9:49 :?4=F56D E96 36=:67 E92E >2CC:286 :D 36EH66? @?6 >2? 2?5 @?6 H@>2? 2?5 E92E “3:@=@8:42= D6I :D :>>FE23=6]”k^Am
kAmxE 4=2C:7:6D E92E DE277 42??@E A2CE:4:A2E6 :? 2 86?56C EC2?D:E:@? EC62E>6?E[ FD6 AC@?@F?D @E96C E92? D@>6@?6’D 3:@=@8:42= D6I @C A2CE:4:A2E6 :? D@>6 24E:G:E:6D DF49 2D D6I @FED:56 >2CC:286]k^Am
kAm%92E DE2E6>6?E 2?5 E96 8C@FA’D :?D:DE6?46 E92E DE277 D:8? :E 4@F=5 CF? 27@F= @7 E96 ?6H :?E6CAC6E2E:@? @7 |:49:82?’D =2H[ E96 =2HDF:E D2:5]k^Am
kAm“%96 @?8@:?8 2?5 4@?E:?F2= 6IA@DFC6 E@ =:23:=:EJ[ :?G6DE:82E:@?[ 2?5 AC@D64FE:@? 9:?56CD E96 23:=:EJ @7 r9C:DE:2? w62=E942C6 E@ @A6C2E6 :ED @C82?:K2E:@?[ C6E2:? 4FCC6?E 6>A=@J66D[ 2EEC24E 7FEFC6 6>A=@J66D[ C2:D6 492C:E23=6 5@?2E:@?D[ 2?5 >2<6 7FEFC6 A=2?D 7@C E96 @C82?:K2E:@?[” E96 =2HDF:E D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.