GROSSE POINTE PARK — Detroit native Je Donna Dinges, 57, was shocked when she saw a Ku Klux Klan flag clinging on the interior of her neighbor's window, which directly faced her house.
The flag is the latest volley in an ongoing dispute with her next-door neighbor, but Dinges said it isn't the first time her family experienced intimidation since moving to Grosse Pointe Park 11 years ago.
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