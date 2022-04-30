Here’s how your local state lawmakers voted on legislation this week:

Michigan Capitol

House Bill 4842 – Revise state liquor wholesale rate detail: passed 33-2 in the Senate. To allow liquor makers to get a higher wholesale price if 40 percent of the grain they use is grown in Michigan. Under Michigan’s extraordinarily detailed “liquor control” regulatory regime, the state government is the sole statewide wholesaler of all distilled liquor, and sells to retailers at uniform statewide prices.

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