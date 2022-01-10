Local schools were closed again Monday – some for the fourth consecutive day.
While last week’s closures were due to heavy snowfall across the Lakeshore, that wasn’t the case Monday. Instead, it’s the icy conditions of the back roads throughout the area that caused the latest closures.
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