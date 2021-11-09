The year is 2030 and imagine a phone call going like this:
“Hi, (insert business here), how may I help you?
kAm“*6D[ x 2> 42==:?8 7@C >J 52F89E6C H9@ H@C<D E96C6] x F?56CDE2?5 D@>6@?6 :? E96 4=2:>D 56A2CE>6?E :D 92G:?8 2 A2CEJ 2?5 >J 52F89E6C H2D?’E :?G:E65] p?5 x H2?E E@ <?@H H9Jn xE’D ?@E 72:C]”k^Am
kAm%96 52F89E6C :D a`]k^Am
kAm%9:D :D H96C6 H6 2C6 9625:?8] ~z[ D@ x >2J 36 6I2886C2E:?8 2 3:E 96C6] |2J36]k^Am
kAmx 2> 4@?46C?65 7@C 7FEFC6 86?6C2E:@?D :? E92E H6 2C6 ?@E 2==@H:?8 E96> E@ 766= 2?JE9:?8 2?J>@C6] (6 2C6 5@:?8 6G6CJE9:?8 H6 42? E@ >2<6 DFC6 E96C6 :D ?@ D25?6DD[ 4@?D6BF6?46D[ C6;64E:@? 2?5 6G6CJE9:?8 :? 36EH66?] |2?J H@C< D@ 92C5 D@ E92E E96:C <:5D H:== ?6G6C 92G6 E@ 766= 2?JE9:?8 E92E >2J >2<6 E96> F?4@>7@CE23=6]k^Am
kAmxD E9:D E96 C:89E E9:?8 E@ 5@n x’> ?@E D@ DFC6]k^Am
kAmx 42?’E E6== J@F 9@H >2?J A2C6?ED x D66 ;F>A E9C@F89 9@@AD 52:=J D@ E92E E96:C <:5D 2C6 2=H2JD :?4=F565 2?5 E92E E96:C <:5D H:== ?6G6C 92G6 E@ 72:=]k^Am
kAm}@H x 46CE2:?=J F?56CDE2?5 AC@E64E:?8 J@FC 49:=5C6?] x <?@H H92E :E’D =:<6 E@ D66 J@FC 49:=5 ?@E :?4=F565] x <?@H H92E :E’D =:<6 E@ D66 J@FC 49:=5 766= D25?6DD] xE 3C62<D J@FC 962CE[ 5@6D?’E :En xE’D 2=D@ 2 A2CE @7 8C@H:?8 FA]k^Am
kAm|J A2C6?ED 925 =:G6D @FED:56 @7 >:?6 2?5 x C6DA64E65 E92E] x C6DA64E65 E96 724E E92E s25 H@C<D 2== 52J 2?5 >2J ?@E 86E E@ >J 6G6?E E92E ?:89E] |@> >:89E ?@E 4@>6 6:E96C 3642FD6 D96 H@C<D >:5?:89ED] x 8@E E92E] xE H2D ~z :7 E96J H6C6 ?@E E96C6[ 2?5 :E 5:5 ?@E D42C >6 6:E96C] xE H2D 9@H :E H2D] %@52J[ E92E :D ?@E E96 42D6]k^Am
kAmx D66 A@DED @? D@4:2= >65:2 52:=J @7 A2C6?ED 766=:?8 8F:=EJ 3642FD6 E96J 925 E@ >:DD 2? 6G6?E] $E@A] !=62D6] *@F 42?’E 36 6G6CJH96C6 2== E96 E:>6[ 2?5 J@FC <:5D ?665 E@ <?@H J@F 92G6 2 =:76[ E@@] x7 J@F 5@?’E E2<6 42C6 @7 J@FCD6=7[ E96? 9@H H:== J@F E2<6 42C6 @7 E96>nk^Am
kAm%9:D H9@=6 >6?E2=:EJ @7 “E96J 2C6 @?=J <:5D 7@C D@ =@?8” 92D E@ DE@A[ E@@] xE’D @?6 @7 E96 C62D@?D H9J H6 2C6 D66:?8 2 D9@CE286 @7 H@C<6CD] %66?286CD 5@ ?@E H@C< =:<6 H6 FD65 E@] x H@C<65 b_ 9@FCD 2 H66< :? 9:89 D49@@=] x >:DD65 6G6CJ uC:52J ?:89E 7@@E32== 82>6 3642FD6 @7 :E 2?5 :E 5:5?’E D42C >6] x ?6G6C E9@F89E :E H2D F?72:C] $FC6[ x >:DD65 36:?8 H:E9 >J 7C:6?5D[ 3FE E92E’D 9@H :E H2D] (6 2== H@C<65] p== @7 FD] %@52J[ E9:D :D ?@E 92AA6?:?8 3642FD6[ 282:?[ A2C6?ED 5@?’E H2?E E96:C <:5D E@ >:DD @FE @? 2?JE9:?8]k^Am
kAm(6==[ 9@H 2C6 H6 AC6A2C:?8 E96> 7@C E96 C62= H@C=5 :7 H6 <66A 5@:?8 E9:Dnk^Am
kAm$FC6=J :? J@FC =:76 E96C6 2C6 :?DE2?46D H96C6 J@F 2C6 ?@E :?G:E65 E@ D@>6E9:?8] %96C6 2C6 :?DE2?46D H96C6 J@F 86E J@FC 962CE 3C@<6?] %96C6 2C6 :?DE2?46D H96C6 J@F 2C6 8@DD:A65 23@FE] w@H 5@ J@F 92?5=6 E9@D6 E9:?8Dn s@ J@F 42== J@F A2C6?ED E@ 7:I :En }@[ J@F 5@?’E] *@F 92?5=6 :E 3642FD6 J@F 92G6 E96 D<:==D E@ 5@ D@ 3642FD6 J@F H6C6 C2:D65 H:E9 E96 >6?E2=:EJ E92E =:76 :D ?@E 72:C]k^Am
kAm{:76 92D ?6G6C 366? 72:C 2?5 :E ?6G6C H:== 36]k^Am
kAmx 2> ?@E E2=<:?8 23@FE 3F==J:?8] %92E :D 2 H9@=6 5:776C6?E DF3;64E] x 2> ?@E E2=<:?8 23@FE :?4=FD:@? 6:E96C[ 3642FD6 H6 92G6 4@>6 DF49 2 =@?8 H2J H:E9 E92E] x’> E2=<:?8 23@FE 6G6CJ52J D:EF2E:@?D E92E 92AA6? :? =:76]k^Am
kAm~FC 49:=5C6? ?665 E@ =62C? 9@H E@ 562= H:E9 E9:?8D] %96J ?665 E@ =62C? 9@H E@ 562= H:E9 D@>6@?6 H9@ >2J ?@E =:<6 E96>] %96J ?665 E@ =62C? E96 D<:==D @? 9@H E@ DE2?5 FA 7@C E96>D6=G6D] x7 H6 5@ ?@E E6249 E9:D E@ E96>[ 9@H H:== E96J 4@A6nk^Am
kAmpC6 J@F H:==:?8 E@ 7:89E E96:C 32EE=6D H96? E96J 2C6 25F=EDn pC6 J@F H:==:?8 E@ 4@?E:?F6 E@ AC@G:56 E96> H:E9 2 H@C=5 H96C6 ?@E9:?8 325 6G6C 92AA6?Dn ~C 2C6 J@F C625J E@ DE@A 7:I:?8 6G6CJE9:?8 2?5 DE2CE E6249:?8 E96> E96 D<:==D E96J ?665 E@ DFCG:G6 :? E96 H@C=5nk^Am
kAm}6IE E:>6 E96J 7@C86E E96:C 2DD:8?>6?E[ H:== J@F CFD9 324< 9@>6 7@C E96> @C =6E E96> 562= H:E9 E96 4@?D6BF6?46Dn %CFDE >6i x7 E96J 5@ 562= H:E9 E96 4@?D6BF6?46D[ :E H@?’E 92AA6? 282:?]k^Am
kAm}6IE E:>6 E96J 2C6 ?@E :?G:E65 E@ 2 A2CEJ[ H:== J@F 4@?E:?F6 E@ E6== E96> 9@H F?72:C :E :D @C H:== J@F 8:G6 E96> E96 D<:==D E@ F?56CDE2?5 E92E E96J >2J ?@E 36 6G6CJ@?6’D 4FA @7 E62nk^Am
kAmx DFC6 9@A6 D@] x7 H6 5@?’E[ x 2> 27C2:5 E92E A9@?6 42== :? a_b_ 4@F=5 C62==J 92AA6?]k^Am
kAm*@FC <:5D 92G6 ?2G:82E65 =:76 2E 9@>6 2?5 :? D49@@= E9C@F89 2 A2?56>:4] v:G6 E96> 2 =:EE=6 >@C6 4C65:E] %96J >2J 6G6? 92G6 =@DE A6@A=6 4=@D6 E@ E96> 3642FD6 @7 :E] %96J 2C6 2 =@E DEC@?86C E92? J@F C62=:K6]k^Am
kAm{6E E96> >2<6 >:DE2<6D ?@H H9:=6 E96J 2C6 J@F?8 2?5 E96 DE2<6D 2C6 ?@E 2D 9:89 2D H96? E96J 2C6 25F=ED]k^Am
kAm{6E E96> 92G6 2 3:E >@C6 7C665@> D@ E92E H96? E96J 5@ 9625 @77 E@ 4@==686 @C >@G6 @FE[ E96J H:== <?@H H92E E@ 5@ H:E9 E92E 7C665@>]k^Am
kAm{2DE=J[ A=62D6 6?4@FC286 J@FC <:5D E@ 86E 2 ;@3 H9:=6 E96J 2C6 E66?286CD] $E@A @G6C\D4965F=:?8 E96> D@ E96J 2C6 E@@ 3FDJ E@ H@C<] %96 D<:==D E96J H:== =62C? H:== D6CG6 E96> H6== ?@H 2?5 H96? E96J 364@>6 25F=ED]k^Am
kAmx’G6 >256 >2?J >:DE2<6D 2D 2 A2C6?E – ECFDE >6 – 3FE x 2=D@ 82G6 >J 49:=5C6? E96 D<:==D E96J ?665 E@ DFCG:G6 :? @FC H@C=5 E@52J] x 9@A6 J@F H:== 5@ E96 D2>6]k^Am
kAmk6>mp3@FE E96 HC:E6Ci |2CJ t==6? |FCA9J :D 9@DE @7 “v@@5 |@C?:?8 vC2?5 w2G6?” @? (vw} Wha]` u|X]k^6>mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.