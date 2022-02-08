OK, it’s only February, I get that – but I will assume you have one foot out the door already. I would if I were you. You’re ready.
I am also mindful that teenagers do not read newspapers, let alone this column. So it is my hope your tribe will share it with you – the high school senior.
kAm(92E 2 C:56 J@F’G6 925] yFDE E9:D H66< x 925 vC2?5 w2G6?’D $FA6C:?E6?56?E $4@EE vC:>6D :? E96 (vw} DEF5:@D] x H2D D@ A=62D65 E@ 962C E92E DEF56?ED 2?5 DE277 2C6 5@:?8 H6==]k^Am
kAm$4@EE >6?E:@?65 D@>6E9:?8 E@ >6 E92E C62==J 9:E 92C5] w6 D2:5 E96 8C25F2E:?8 4=2DD @7 a_aa 92D 366? :? E9:D A2?56>:4 7@C >@DE @7 9:89 D49@@=] (@H] %9:D DE2J65 H:E9 >6 2== 52J 2?5 x 4@F=5 ?@E DE@A E9:?<:?8 23@FE 9@H DEC@?8 J@F 2== 2C6 2?5 9@H J@F’G6 925 E@ A:G@E @G6C 2?5 @G6C] *@F DE:== >:89E 92G6 E@]k^Am
kAm*@F’C6 3C2G6] *@F F?56CDE2?5 E92E E2<:?8 42C6 @7 J@FCD6=7 :D @7 FE>@DE :>A@CE2?46] w@H 5@ x <?@H E9:Dn (6==[ 7@C @?6[ E96 $EF56?E ~FEC6249 !C@8C2> E9C@F89 2C62 D49@@=D H:E9 |@D2:4 r@F?D6=:?8 92D 925 C64@C5 ?F>36CD @7 DEF56?ED D66<:?8 96=A 7@C >6?E2= 962=E9 :DDF6D] }@H[ @? @?6 92?5[ :E D2556?D >6 E92E J@F 2C6 F?56C D@ >F49 DEC6DDj 3FE @? E96 7=:A D:56[ J@F 2C6 3C2G6 6?@F89 E@ D66< E96 96=A J@F ?665] *@F <?@H E92E :E’D ~z E@ 2D< 7@C 96=A] s@ J@F C62=:K6 E9:D AFED J@F @?6 DE6A 29625 :? E96 82>6 @7 =:76n xE 5@6D] xE D9@HD E92E J@F AFE J@FCD6=7 7:CDE] xE E@@< >6 F?E:= >J d_D E@ F?56CDE2?5 E9:D] *@F[ @? E96 @E96C 92?5[ 2C6 D@ 72C 29625 @7 E96 4FCG6] xE H:== D6CG6 J@F H6== :? =:76]k^Am
kAm(92E 2C6 J@FC 7FEFC6 A=2?Dn *@F D66 9@H x DE2J65 2H2J 7C@> 2D<:?8 J@F H92E 4@==686 J@F 2C6 8@:?8 E@n x H:== ?6G6C 2DDF>6 E92E] x H:== ?6G6C 2DDF>6 J@F 92G6 :E 2== E@86E96C H96? :E 4@>6D E@ J@FC 7FEFC6] *@F 5@?’E 92G6 E@P *@F >FDE 36 D@ E:C65 @7 E96 AC6DDFC6 @7 >2<:?8 A=2?D 7@C 2 7FEFC6 J@F 92G6?’E 6G6? DE2CE65 J6E] x 86E :E]k^Am
kAmxE :D ~z :7 J@F 5@ ?@E 92G6 :E 7:8FC65 @FE J6E] x DE:== 5@?’E] x 5@ <?@H E92E H92E6G6C :E :D J@F 49@@D6 E@ 5@ E92E J@FC 4@>>F?:EJ H:== DFAA@CE J@F] s@ J@F H2?E E@ 86E @FE @7 5@586n s@ J@F 766= E92E J@F =:G6 :? 2 3F33=6 :? vC2?5 w2G6?n (6==[ J@F 5@ E@ 2? 6IE6?E[ 2?5 E92E :D ?@E 2 325 E9:?8[ 6:E96Cj 3FE E96C6 :D 2 H9@=6 H@C=5 @FE E96C6 7@C J@F E@ D66 2?5 6IA6C:6?46[ 2?5 x 9@A6 J@F H:==] %2<6 E9@D6 492?46D ?@H H9:=6 J@F 42?]k^Am
kAmx 2> 8@:?8 E@ 36 3CFE2==J 9@?6DE H:E9 J@F :? E92E E96 H@C=5 5@6D?’E @H6 J@F 2?JE9:?8] w2C5 H@C5D E@ EJA6 96C6[ 3FE J@F ?665 E@ 962C E96>] xE :D FA E@ J@F E@ >2<6 J@FC H2J] w@H H:== J@F 5@ E92En (6==[ E96C6 2C6 >2?J H2JD J@F 42? DE2CE 5@:?8 E92E E@52J]k^Am
kAmx <?@H E92E J@F’G6 925 2 G@=F?E66C AC@;64E E92E J@F 92G6 E@ 4@>A=6E6 367@C6 8C25F2E:@?] (92E 92D E92E E2F89E J@Fn w2G6 J@F 3F:=E C6=2E:@?D9:AD H:E9 E96 @C82?:K2E:@? J@F G@=F?E66C65 7@Cn x 9@A6 D@] *@F D66[ =:76 :D 2== 23@FE 3F:=5:?8 C6=2E:@?D9:AD] *@F ?6G6C <?@H :? E96 J62CD E@ 4@>6 H96? J@F >:89E ?665 E@ C6249 @FE E@ E96 A6CD@? 7@C 25G:46[ 2 ;@3 C676C6?46 @C ;FDE E@ >2<6 E92E 4@??64E:@?] qF:=5 E9@D6 C6=2E:@?D9:AD ?@H]k^Am
kAmx 92E65 9:89 D49@@=] x 5:5?’E 7:E :? 2?5 E962E6C D2G65 >6] x H:D9 x H@F=5 92G6 @A6?65 >J 6J6D E@ D66 E92E E96 A6@A=6 x E9@F89E 925 :E 2== E@86E96C H6C6 ;FDE 2D 4@?7FD65 2D x H2D] xE H2D 762C] u62C @7 36:?8 2446AE65 E92E <6AE >6 7C@> E2=<:?8 E@ E96 9:89 D49@@= BF2CE6C324< @C E96 9625 4966C=6256C] %96 DEF56?ED E92E x E9@F89E 925 :E >256] %96J 5:5 ?@E] %96J H6C6 ;FDE =:<6 >6 – ?@E DFC6 E92E E96J 7:E :?[ 6:E96C] %96 49:A @? >J D9@F=56C 2== E9@D6 J62CD] xE 4@F=5 92G6 366? D@ 5:776C6?E]k^Am
kAmxE’D ?@E E@@ =2E6 7@C J@F]k^Am
kAmx7 J@F 4@F=5 5@ @G6C E96 =2DE E9C66 J62CD[ H92E H@F=5 J@F 5@n %96C6 :D DE:== E:>6 E@ 5@ :EP %96C6 :D DE:== E:>6 E@ C6249 @FE E@ E96 DEF56?E H9@ ?665D :E >@DE] %96C6 :D DE:== E:>6 E@ E6== E92E E62496C 9@H >F49 E96J 492?865 J@FC =:76] %96C6 :D DE:== E:>6 7@C J@F E@ >2<6 E96 >@DE @7 E96 C6DE @7 E96 J62C[ 6G6? E9@F89 J@F 92G6 @?6 7@@E @FE E96 5@@C]k^Am
kAm%@ J@FC EC:36[ x D2J E9:Di x <?@H :E’D 92C5 E@ =6E 8@[ 3FE :E’D J@FC ;@3 E@ AC6A2C6 E96> 7@C 2 =:76 @FED:56 @7 9:89 D49@@=] uC@> H92E x 42? D66[ J@F’G6 5@?6 ;FDE E92E] ~?6 52J J@FC <:5D H:== E92?< J@F 7@C 2== J@F’G6 5@?6] xE >:89E ?@E 4@>6 C:89E 2H2J[ 3FE :E H:==]k^Am
kAmx 2=D@ H2?E E@ :?G:E6 J@FC <:5D E@ ;@3 D925@H 2E (vw} @? “v@@5 |@C?:?8 vC2?5 w2G6?” :7 E96J 2C6 :?E6C6DE65 :? 3C@2542DE:?8] x 925 E96 >@DE 2>2K:?8 >6?E@CD 2?5 H@F=5 =@G6 E@ 5@ E96 D2>6 7@C 2?J@?6 :?E6C6DE65 :? E92E 7:6=5] %9@D6 C6=2E:@?D9:AD x 3F:=E 2C6 DE:== :>A@CE2?E E@ >6 E9:D 52J]k^Am
kAmu@C ?@H[ r=2DD @7 a_aa[ 6?;@J E96D6 =2DE 76H >@?E9D @7 9:89 D49@@=] (6 H:== 36 H2E49:?8 E@ D66 2== E96 8C62E E9:?8D J@F’C6 8@:?8 E@ 5@ ?@H 2?5 :? E96 7FEFC6] !6CD@?2==J[ x 42?’E H2:E]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.