Our special-needs community has been hit hard by this pandemic. This column is dedicated to the parents, families and caregivers who selflessly care for those with special needs.

I am product of the ’70s. A time where all inclusive did not exist.

About the writer: Mary Ellen Murphy is host of “Good Morning Grand Haven” on WGHN (92.1 FM).

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