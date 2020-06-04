“But you are a black boy, and you must be responsible for your body in a way that other boys cannot know. Indeed, you must be responsible for the worst actions of other black bodies, which, somehow, will always be assigned to you.”

– Ta-Nehisi Coates, “Between the World and Me”

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