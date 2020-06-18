Two words that sound the same but have different meanings can stump even the best writers. I know they fool me.
As many of you probably have done during the stay-at-home order, I did a lot of reading. My favorite books were about the Civil War. The books were well-researched and well-written.
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About the writer: Len Painter is a former managing editor of the Grand Haven Tribune.
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