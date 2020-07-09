American sports are changing, and the Kansas City Chiefs are on the clock.
Last week, the NFL’s Washington Redskins announced plans to reconsider the team’s name, a decision that will almost certainly lead to a new name by the start of the football season. A few days later, the Cleveland Indians of Major League Baseball said they would think about a new name, too.
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