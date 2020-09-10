According to the USDA, Americans spend less on food as a percent of their incomes than anyone else in the world.

This may seem like a good deal, especially for people who struggle to make ends meet. But, in fact, our cheap food economy is really a crooked one, with family farmers and food system workers underwriting a system that disproportionately benefits corporations.

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