I wrote something down on a scrap of paper a long time ago and stuffed it away in my Bible.
I came upon it the other day, just at the time when I was pulling together my thoughts for today’s article. I think that was providential.
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