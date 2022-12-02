It was a fall with plenty of highlight-reel plays and spectacular moments, and the only bummer was that it came to an end. 

The 2022 fall season also had some student-athletes rise as the cream of the crop, setting new records and creating memories, good and bad.

Looking for golf and tennis honorees? Check the Nov. 14 TribSports section. Keep an eye out for previews of other winter sports next week.

 

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