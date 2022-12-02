It was a fall with plenty of highlight-reel plays and spectacular moments, and the only bummer was that it came to an end.
The 2022 fall season also had some student-athletes rise as the cream of the crop, setting new records and creating memories, good and bad.
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